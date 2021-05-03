Антиковидный спрей из молока беременных коров создали в Эстонии

Спрей для носа на основе молока беременных коров с антителами к коронавирусу создали в Эстонии. Препарат уже поступил в продажу аптечной сети Benu, сообщило РИА «Новости».

Разработчики спрея рассказали, что он является продуктом природного происхождения с антителами к SARS-CoV-2, получаемыми из молозива коровы.

Спайковый белок коронавируса вводили беременным коровам, и их организм начинал вырабатывать антитела, рассказали в пресс-службе аптечной сети. Там же отметили, что спрей не является лекарством, не заменяет прививку и ношение маски. Это лишь дополнительная мера защиты от коронавируса. Тем, у кого есть аллергия на молочный белок, такое средство противопоказано.

Власти Франции в феврале запретили продавать спрей для носа, разработчики которого заявляли, что их средство нейтрализует коронавирус с эффективностью 99%. Французский регулятор ANSM заявил, что никаких подтверждений о клинических исследованиях такого спрея, подтверждающих его действие, от компании-производителя получено не было.