Антиковидные ограничения ужесточили в Португалии

Власти Лиссабона, столицы Португалии, ужесточают антиковидные ограничения. Это связано с ростом заболеваемости ковидом из-за индийского штамма, сообщил сайт inc-news со ссылкой на местные СМИ.

Заведения общепита по выходным будут закрываться в 15:30. Также в них вводится лимит на количество посетителей.

Кроме того, по выходным запрещен въезд и выезд из Лиссабонского региона.

За последние сутки в Португалии выявили полторы тысячи случаев заражения, из них две трети — в столице.