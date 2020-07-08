Антикоррупционный комитет составил на Зеленского два протокола

На президента Украины Владимира Зеленского составлено два административных протокола за несвоевременную подачу сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Протоколы составило национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины.

«НАПК вручило два протокола об административном нарушении президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с непредоставлением сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии», — говорится в сообщении пресс-службы НАПК в Facebook.

Соответствующие материалы будут переданы в суд, добавили в ведомстве.

Ранее Зеленский лично проинформировал НАПК о нарушении им законодательства в связи с невнесением в декларацию информации о существенных изменениях в имущественном состоянии, уточнило РИА «Новости».

Несколько дней назад стало известно о том, что журналисты провели расследование, по итогу которого уличили президента Украины и его супругу в уклонении от уплаты налогов. Как рассказала финансист Наталья Лютикова, 11 зарегистрированных на Украине компаний, ранее принадлежавших Зеленскому и его супруге, в полном объеме не выплачивали налоги даже после начала вооруженного конфликта в Донбассе.