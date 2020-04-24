Рада пригласила МВФ обсудить «антиколомойский закон»

Глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев подписал приглашение для Международного валютного фонда. В нем предлагается фонду присоединиться к обсуждению законопроекта о банковском регулировании.

Информация появилась на сайте Верховной рады Украины.

«В начале заседания председатель Комитета Данил Гетманцев сообщил, что по инициативе членов комитета, подписал письмо Международному валютному фонду с приглашением их представителей присоединиться к обсуждению законопроекта», — говорится в сообщении.

Рада планировала рассмотреть поправки к законопроекту, запрещающему возвращение «Приватбанка» его бывшему владельцу олигарху Игорю Коломойскому. Для продолжения сотрудничества Киева и МВФ очень важно принятие этого документа. Но депутаты подали к нему 16 тысяч правок. Теперь его рассмотрение отложено на неопределенный срок.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко попросил Зеленского не отдавать Коломойскому «Приватбанк». Он считает, что это обрушит экономику страны.