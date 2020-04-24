Рада пригласила МВФ обсудить «антиколомойский закон»
Информация появилась на сайте Верховной рады Украины.
«В начале заседания председатель Комитета Данил Гетманцев сообщил, что по инициативе членов комитета, подписал письмо Международному валютному фонду с приглашением их представителей присоединиться к обсуждению законопроекта», — говорится в сообщении.
Рада планировала рассмотреть поправки к законопроекту, запрещающему возвращение «Приватбанка» его бывшему владельцу олигарху Игорю Коломойскому. Для продолжения сотрудничества Киева и МВФ очень важно принятие этого документа. Но депутаты подали к нему 16 тысяч правок. Теперь его рассмотрение отложено на неопределенный срок.
Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко попросил Зеленского не отдавать Коломойскому «Приватбанк». Он считает, что это обрушит экономику страны.