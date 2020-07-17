Антидемпинговые меры вводит КНР на пропанол, импортируемый из США

По данным информагентства, Министерство коммерции Китая заметило, что импорт пропанола из США осуществлялся по заниженным ценам. В результате отрасли был нанесен значительный ущерб.

«В этой связи было принято решение о введении временных антидемпинговых мер на этот вид товара», — отмечается в сообщении ведомства.

Сайт «Аргументы и факты» уточнил, что временные меры вступят в силу с 18 июля.