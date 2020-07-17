Антидемпинговые меры вводит КНР на пропанол, импортируемый из США
Китайское руководство решило ввести временные антидемпинговые меры на пропанол, импортируемый из Соединенных Штатов. Об этом сообщил ТАСС.
По данным информагентства, Министерство коммерции Китая заметило, что импорт пропанола из США осуществлялся по заниженным ценам. В результате отрасли был нанесен значительный ущерб.
«В этой связи было принято решение о введении временных антидемпинговых мер на этот вид товара», — отмечается в сообщении ведомства.
Сайт «Аргументы и факты» уточнил, что временные меры вступят в силу с 18 июля.