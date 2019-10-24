Антарктиду покрыл вулканический пепел 21 тысячу лет назад

Эксперты исследовали образцы материла из ледяных кернов. По собранной информации о климате того периода ученые выяснили, что регион покрывал плотный слой вулканического пепла, сообщил «ПолитЭксперт».

По словам исследователей, данный способ анализа продуктивнее прочих. Большое количество частиц, сохранившееся в ледниках, пригодно для изучения. А специалисты используют оборудование, при помощи которого можно узнать уровень океана, температуру окружающей среды, солнечную и вулканическую активность в нужный период.