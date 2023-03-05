Мир 05 марта 2023, 15:57 Антарктида потеряла рекордные объемы льда Guardian: ледяной покров Антарктиды уменьшился до минимума с 1979 года Unsplash

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Общий объем ледяного покрова Антарктиды сократился до 1,79 миллиона квадратных километров, достигнув минимального показателя с 1979 года. Об этом сообщила британская газета The Guardian.

Лед продолжает таять высокими темпами, что грозит планете глобальным изменением климата.

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По состоянию на 25 февраля объем растаявшего льда за две недели увеличился на 136 тысяч квадратных километров, что по площади в два раза больше Тасмании.

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«Причиной таяния льдов является открытая вода, а не морской лед, потому что он обладает особой отражающей способностью. Именно вода нагревается, после чего лед начинает таять», — объяснил эксперт по антарктическому морскому льду из Университета Тасмании Уилл Хоббс.

Таяние ледовых щитов и шельфовых ледников в Антарктиде может ускориться из-за фазы Южной осцилляции, представляющей собой природные колебания температуры верхнего слоя воды в экваториальной части Тихого океана.

Этот эффект способствует засухам и аномально высоким температурам, от которых страдает рыболовство и сельское хозяйство развивающихся стран.