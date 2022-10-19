Анонимный эксперт заявил, что Украина все еще может пережить зиму с оставшимися ГЭС и АЭС | 360°

Мир 19 октября 2022, 08:37 Анонимный эксперт заявил, что Украина все еще может пережить зиму с оставшимися ГЭС и АЭС РИА «Новости»: Украина сможет успешно перезимовать при сжатии промышленности Ровенской АЭС, Украина

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Украина сможет пройти осенне-зимний период (ОЗП) с оставшимися ГЭС и АЭС только при сильном сжатии промышленности. Об этом РИА «Новости» сообщил пожелавший остаться неназванным специалист в электроэнергетике с опытом работы в одной из крупнейших энергокомпаний Украины.

«При условии работоспособности только оставшихся АЭС и ГЭС (около 13 гигаватт), которые не требуют подвоза топлива в моменте, подконтрольные Киеву территории смогут пройти ОЗП при условии сильного сжатия промышленности», — сказал он.

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Эксперт отметил, что данные о повреждении 30% станций могут не соответствовать действительность. После 10 октября работа системы практически восстановились в большинстве регионов. Он подчеркнул: получается, что инфраструктура получила повреждения не критического характера.

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Накануне представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что российские войска продолжают наносить удары высокоточным оружием по системам энергетики Украины. Все назначенные на день объекты были поражены.