Аноним выиграл на аукционе обед с Уорреном Баффетом за рекордные 19 миллионов долларов

Анонимный участник аукциона на еBay заплатил рекордную сумму за приватный обед с предпринимателем Уорреном Баффетом. Об этом написала «Политика сегодня» со ссылкой на CNN.

Аукцион впервые запустила в 2000 году покойная Сьюзи Баффет. Его цель — сбор средств для поддержки социальных проектов по борьбе с бедностью и бездомностью.

Предыдущий рекорд был установлен в 2019 году. Тогда криптовалютный предприниматель Джастин Сан заплатил за ужин с Баффетом 4,5 миллиона долларов. В этом году анонимный победитель заплатил рекордную сумму - 19 000 100 долларов.

Обед пройдет в любимом ресторане Баффета — стейк-хаусе Smith & Wollensky — в Нью-Йорке в ближайшие месяцы.