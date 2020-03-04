Аноним похвастался секс-куклой с внешностью Греты Тунберг

Грета Тунберг при жизни инкарнирует в секс-куклу. Сама экологическая активистка об этом вряд ли знает — проблемы изменения климата для нее гораздо важнее, чем хайп вокруг ее персоны. А вот в Сети активно обсуждают объявление с форума 4chan о заказе такой куклы в Японии.

Пользователь Rеddit сделал скриншот объявления с заказом секс-куклы Греты Тунберг. Сейчас само объявление и скриншот уже удалили. Мнения пользователей на этот счет разделились: кто-то назвал это приколом, но многие начали наезжать на анонима и назвали его педофилом, извращенцем, а саму идею отвратительной.

Неизвестный написал, что копию Греты Тунберг для плотских утех заказал в какой-то японской компании. Он попросил, чтобы в куклу установили голосовой управляемый модуль, и назвал цену заказа: 3,4 тысячи долларов. Он признался, что собирается сдавать секс-куклу в аренду, чтобы отбить затраты.

Ранее стало известно, что Грета Тунберг с детства страдает синдромом Аспергера — нарушением психического развития, из-за которого человек испытывает большие трудности во взаимодействии с обществом. Она еще в начальной школе ушла в себя и стала отказываться от еды. Об этом в своей книге написала ее мать — оперная певица Малена Эрнман.