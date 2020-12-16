Аномальный снег выпал в Японии. Чистить дороги помогают даже дети

Люди получили травмы разной степени тяжести. Известно, что шесть жителей префектуры Ниигата и несколько человек из Акиты обратились за медицинской помощью.

За последние двое суток на севере страны и в районах у побережья Японского моря выпало от 1 до 1,6 миллиметра осадков. Эти значения в три-четыре раза превышают норму.

Дорожное движение в пострадавших регионах затруднено. На участке трассы между префектурами Иватэ и Акита из-за снега прошлой ночью оказались заблокированы около 30 грузовых и легковых автомобилей.

Затор растянулся на 15 километров. Проблему до сих пор не решили. Власти Японии призвали жителей пока не ездить на автомобилях из-за обледенения дорог. Также трудности возникли с перелетами и железнодорожным сообщением.

Тем не менее японцы не унывают и выкладывают снежные фотографии в соцсетях.

Чистить улицы от снега помогают даже дети.

Один из пользователей снял падающий снег на фоне токийской телебашни Tokyo Skytree.