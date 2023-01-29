Мир 29 января 2023, 18:37 Аномальные морозы в Афганистане унесли жизни 70 человек «Новый Китай»: 170 человек умерли в Афганистане от переохлаждени РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Афганистане 170 человек скончались от переохлаждения. Об этом сообщили журналисты агентства «Новый Китай» (Синьхуа).

По их данным, в числе погибших — 50 детей.

Реклама

Большинство скончавшихся от переохлаждения — сельские жители. У них не было возможности отапливать дома дровами или углем.

Часть местного населения осталась без дома. По данным авторов материала, аномальные погодные условия разрушили более 150 жилых построек.

Кроме того, холода и снегопады погубили свыше 80 тысяч голов скота. Сотрудники информагентства предположили, что Афганистану, не приспособленному к таким погодным условиям, после подобных морозов и снегопадов грозит голод.

Также журналисты отметили, что зима 2022-2023 уже стала самой холодной в этом регионе за последние годы. По данным авторов статьи, в начале января температура упала до -28 градусов. В некоторых районах Афганистана столбики термометров и вовсе опускались до отметки в -34 градуса.