Аномальные холода пришли в Африку. Там выпал снег

Аномальные морозы пришли на юг Африки. Сейчас в этом регионе стоит зима. Температура воздуха уже успела побить исторические рекорды, упав ниже -10 градусов.

В метеослужбе ЮАР заявили, что такого холода эксперты ведомства не фиксировали за всю историю наблюдений, сообщил ТАСС. Так, в Кимберли и его окрестностях мороз достиг -9,9 градуса.

В Йоханнесбурге было немного «теплее» — термометры показали -7 градусов, зато минувшей ночью здесь был побит рекорд 1995 года. Тогда в городе температура упала до -6,3 градуса.

По прогнозу синоптиков, аномальный холод продержится на юге Африки как минимум неделю.

По словам замдиректора Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, заведующего лабораторией климатологии Института географии РАН Владимира Семенова, паниковать из-за такой погоды в Африке не стоит, потому что это совершенно не означает серьезных климатических изменений в глобальном плане.

«Сейчас в Южном полушарии зима в разгаре, над Антарктидой холодно. <…> В определенных условиях, как и в Северном полушарии, случаются вторжения холодных антарктических масс», — пояснил ученый в эфире радиостанции «Говорит Москва».