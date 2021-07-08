Аномальная жара установилась в странах Скандинавии

В странах Скандинавии метеорологи зафиксировали рекордно жаркую погоду. В отдельных регионах температура воздуха близка к рекордной за всю историю наблюдений, написало издание inc-news со ссылкой на The Guardian.

В заповеднике Кево в Финляндии воздух прогрелся до +33,5 градуса, это самый высокий показатель с 1914 года. В норвежской коммуне Салтдал температура воздуха составила +34 градуса, приблизившись к историческому максимуму. Рекордную жару отмечают синоптики и в Швеции.