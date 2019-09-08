Аномальная жара привела к смерти 1,5 тысячи человек во Франции

Новый температурный рекорд пришел в города Франции Подробнее

«У нас зарегистрировано превышение среднего значения [смертности] за эти [летние] месяцы на 1,5 тысячи смертей», — сказала Бюзен.

Она отметила, что все люди погибли именно из-за жаркой погоды. Большинство из них составляют люди в возрасте 75 лет и старше.

Но Бюзен также добавила, что высокие температуры в 2003 году унесли больше жизней. Тогда погибло 15 тысяч граждан. По ее словам, смертность снизилась благодаря своевременной помощи специалистов социальных служб.

Летом 2019 года во Франции был зафиксирован температурный рекорд для этой страны. Значения столбиков термометров взлетели до 48 градусов тепла и держались на этой отметке. Из-за аномальной жары начались пожары, засуха и уничтожение урожая.