  • Аномальная жара привела к смерти 1,5 тысячи человек во Франции

    08 сентября 2019, 17:54

    Дарья Бунякова

    Если одни страны страдают летом от холода, то Франция — от изнывающей жары. Рекордные температуры стали причиной смерти 1,5 тысячи человек в этой стране. Об этом сообщила министр социальных дел и здравоохранения Франции Аньес Бюзен.
    Аномальная жара привела к смерти 1,5 тысячи человек во Франции

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    «У нас зарегистрировано превышение среднего значения [смертности] за эти [летние] месяцы на 1,5 тысячи смертей», — сказала Бюзен.

    Она отметила, что все люди погибли именно из-за жаркой погоды. Большинство из них составляют люди в возрасте 75 лет и старше.

    Но Бюзен также добавила, что высокие температуры в 2003 году унесли больше жизней. Тогда погибло 15 тысяч граждан. По ее словам, смертность снизилась благодаря своевременной помощи специалистов социальных служб.

    Летом 2019 года во Франции был зафиксирован температурный рекорд для этой страны. Значения столбиков термометров взлетели до 48 градусов тепла и держались на этой отметке. Из-за аномальной жары начались пожары, засуха и уничтожение урожая.