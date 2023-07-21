21 июля 2023, 23:03
Аномальная жара накрыла американский Феникс
Сильная жара в американском Фениксе побила рекорд 1974 года
Жители Феникса штата Аризона столкнулись с аномальными высокими температурами. Метеорологическая служба города предупредила в Twitter об очередном температурном рекорде.
«Сегодня днем в Фениксе ожидается снова рекордные 48,3 градуса. Пожалуйста, учитывая экстремальные показатели, помните о необходимых в жару предосторожностях», — отметили в сообщении.
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Отметка установленного в аэропорту Феникса термометра превысила 48 градусов, такой показатель зафиксировали лишь седьмой раз за всю историю наблюдений.
По данным местной радиостанцией KTAR News, температура выше 43 градусов держится в городе уже более 20 дней. В последний раз подобный рекорд зафиксировали в 1974 году, тогда высокая температура длилась 18 дней.
Ранее синоптики предупредили, что похолодание в европейской части России скоро завершится. В начале августа большую часть страны ждет 30-градусная жара.
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