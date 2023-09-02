Мир 02 сентября 2023, 18:08 Аннулирование видов на жительство у тысяч россиян началось в Латвии Латвия объявила о начале аннулирования видов на жительство у тысяч россиян РИА «Новости»

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Миграционная служба Латвии начала аннулировать виды на жительство у нескольких тысяч россиян, проживающих в республике. Об этом сообщила пресс-служба посольства России в прибалтийской стране.

«Подпавшие под антигуманные драконовские меры граждане — в большинстве своем люди преклонного возраста. Многие из них не смогли пройти в сжатые сроки все процедуры в силу объективных причин», — указали в диппредставительстве.

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В посольстве отметили, что зачастую причиной стала неосведомленность пожилых людей о миграционной кампании.

«Не секрет, что эта инициатива появилась в пылу предвыборной борьбы, а ее авторами стали члены праворадикальных сил, которые на нетерпимости и ксенофобии к русским основали свою идеологическую платформу», — добавили дипломаты.

Сейм Латвии в сентябре 2022 года одобрил поправки в законодательство о миграции, согласно которому проживающие в республике российские граждане должны до 1 сентября 2023 года получить сертификат о владении латышским языком на уровне А2. Если сертификата нет, то их документы аннулируют.