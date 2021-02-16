Анкету Стива Джобса для поиска работы выставили на продажу

Резюме Стива Джобса для трудоустройства продадут с молотка на аукционе Charterfield. Он написал его от руки в 1973 году.

В анкете Джобс рассказал об опыте работы с «компьютерами и калькуляторами». Он указал свои особые способности в сфере «электронных технологий» или на должности «цифрового инженера-конструктора».

«Анкета, предположительно, была заполнена примерно в то время, когда он бросил колледж Рид в Портленде, штат Орегон. Год спустя он присоединился к Atari в качестве технического специалиста, где работал со Стивом Возняком, прежде чем они основали Apple в 1976 году», — говорится в сообщении аукционного дома.

Резюме находится в хорошем состоянии. К нему продавец приложил сертификаты подлинности. В 2018 году эту анкету уже покупали на аукционе за 175 тысяч долларов. Торги начнутся 24 февраля и продлятся месяц.

В декабре 2019 года на аукционе продали дискету Macintosh System Tools Version 6.0 с автографом Стива Джобса за 85 тысяч долларов. Этот лот оценили высоко, так как основатель Apple практически никогда не раздавал автографов.