Анкара пообещала начать экстрадицию боевиков ИГ* с 11 ноября

«Мы начинаем с понедельника», — приводит слова Сойлу «Газета.ru».

Он уточнил, что сейчас в Турции под стражей находятся около 1200 террористов ИГ*, плюс порядка 300 боевиков, задержанных во время военной операции, которую Анкара проводила на территории Сирии.

*«Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.