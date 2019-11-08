Анкара пообещала начать экстрадицию боевиков ИГ* с 11 ноября
Глава МВД Турции Сулейман Сойлу объявил, что 11 ноября Анкара начнет экстрадицию задержанных боевиков ИГ* в Европу, а именно в те места, откуда они приехали в ближневосточный регион. Министра процитировал «Интерфакс».
«Мы начинаем с понедельника», — приводит слова Сойлу «Газета.ru».
Он уточнил, что сейчас в Турции под стражей находятся около 1200 террористов ИГ*, плюс порядка 300 боевиков, задержанных во время военной операции, которую Анкара проводила на территории Сирии.
*«Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.