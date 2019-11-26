Анкара направила врачей и спасателей в Албанию после землетрясения

Жертвами мощного землетрясения в Албании стали 6 человек Подробнее

По данным информагентства, бригады специалистов на помощь Албании направило Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции. В свою очередь болгарские власти также выказали готовность оказать стране всю необходимую помощь после природного катаклизма.

Сайт «Аргументы и факты» напомнил, что подземные толчки были зафиксированы неподалеку от столицы Албании. В результате около 300 человек получили травмы, шестеро погибли.