Анкара направила врачей и спасателей в Албанию после землетрясения
Турция решила направить бригады врачей, спасателей и спецтехники на помощь Албании, где сегодня утром произошло землетрясение магнитудой 6,4, передает РИА «Новости».
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По данным информагентства, бригады специалистов на помощь Албании направило Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции. В свою очередь болгарские власти также выказали готовность оказать стране всю необходимую помощь после природного катаклизма.
Сайт «Аргументы и факты» напомнил, что подземные толчки были зафиксированы неподалеку от столицы Албании. В результате около 300 человек получили травмы, шестеро погибли.