Анкара намерена использовать российские зенитно-ракетные системы С-400 независимо от натовских систем

«Мы пока работаем над техническими деталями. Системы С-400 не будут интегрированы в системы безопасности или в системы ПВО НАТО. Она останется независимой системой ПВО. Обеспокоенность по этому вопросу может быть снижена», — подчеркнул Ибрагим Калын.

Турция перешла «красную линию» по С-400 — американский сенатор Подробнее

Турция и Россия подписали договор о поставке С-400 в 2017 году на 2,5 миллиарда долларов. Летом текущего года поставки были завершены.

США выступили против поставок, и приостановили продажу Анкаре своих истребителей F-35. Якобы российские РЗК спроектированы именно для сбивания таких самолетов.

Вашингтон требует от Анкары избавиться от российских С-400 США, пригрозив санкциями.