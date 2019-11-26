  • Анкара намерена использовать российские зенитно-ракетные системы С-400 независимо от натовских систем

    26 ноября 2019, 23:11

    Александра Каширина

    Турция пообещала использовать российские зенитно-ракетные системы С-400 независимо от натовских систем, заявил на конференции по внешней политике в Берлине представитель турецкого лидера, Ибрагим Калын. Об этом сообщил «Интерфакс».
    Анкара намерена использовать российские зенитно-ракетные системы С-400 независимо от натовских систем

    «Мы пока работаем над техническими деталями. Системы С-400 не будут интегрированы в системы безопасности или в системы ПВО НАТО. Она останется независимой системой ПВО. Обеспокоенность по этому вопросу может быть снижена», — подчеркнул Ибрагим Калын.

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    Турция и Россия подписали договор о поставке С-400 в 2017 году на 2,5 миллиарда долларов. Летом текущего года поставки были завершены.

    США выступили против поставок, и приостановили продажу Анкаре своих истребителей F-35. Якобы российские РЗК спроектированы именно для сбивания таких самолетов.

    Вашингтон требует от Анкары избавиться от российских С-400 США, пригрозив санкциями.