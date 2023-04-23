Мир 23 апреля 2023, 20:23 Анимированный дракон из фильма «Малефисента» сгорел в Диснейленде Инсталляция с драконом из «Малефисенты» сгорела во время шоу в Диснейленде

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Инсталляция с драконом из фильма «Малефисента» загорелась в калифорнийском Диснейленде прямо во время представления. Об этом сообщил телеканал ABС7.

Огонь вспыхнул во время шоу Fantasmic. Пламя быстро охватило всю 13-метровую фигуру.

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«Мы видели несколько небольших взрывов, исходящих из головы, а затем внезапно весь дракон был просто охвачен пламенем», — рассказала одна из посетительниц представления.

По словам представителя парка развлечений, актеров и зрителей быстро эвакуировали с «Острова Тома Сойера», где установлена инсталляция. Остальная часть Диснейленда при этом продолжала работать. Никто не пострадал, это подтвердили в пожарной службе.

Ранее сообщалось о смерти мультипликатора и дизайнера Диснейленда Ролли Крампа, ему было 93 года. За свою жизнь он поработал над множеством мультфильмов, включая «Питера Пэна», «Спящую красавицу» и «101 далматинца».