Аничкин: страны Прибалтики зависимы от России в экономическом плане
Михаил Аничкин, заместитель председателя комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, заявил, что страны Прибалтики в экономическом отношении во многом зависят от Москвы, поэтому их перспективы без партнеров из России представляются крайне туманными. Об этом сообщило РИА ФАН.
По словам эксперта, политика прибалтийских государств крайне своеобразна: они последовательно выступают против Москвы, однако их экономики всегда были очень зависимы от российской.
Аничкин считает, что России необходимо спокойно реагировать и вводить ответные действия.