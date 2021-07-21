Ангольский президент привился «Спутником V»
Президенту Анголы Жуану Лоренсу сделали прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Об этом сообщила «Политика сегодня».
По данным издания, сегодня главе Анголы поставили второй компонент препарата. Его жена и по совместительству вице-президент Анголы Борнита де Суоза также привилась «Спутником V».
Накануне скончалась 64-летняя сестра президента Таджикистана Эмомали Рахмона Курбонби Рахмонова. Она лечилась от COVID-19 в одной из клинических больниц Душанбе.