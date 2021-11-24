Ангола намерена продолжать сотрудничество с Россией в космической сфере

Министр телекоммуникаций и информационных технологий Анголы Мануэл Омень выразил надежду на развитие сотрудничества между Россией и Анголой в космической сфере. Об этом написало РИА «Новости».

Омень заявил, что западные санкции не должны помешать сотрудничеству двух стран.

«Если говорить с точки зрения двухстороннего сотрудничества, мы ни в коем случае не ставим под сомнение развитие наших отношений, несмотря на все проблемы, которые могут возникнуть из-за санкций в том числе», — сказал министр.

Он добавил, что решение о сотрудничестве с Россией в проекте Angosat-2 показывает отношение Анголы к России и «веру в российскую науку», написал RT.