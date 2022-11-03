Важное 03 ноября 2022, 10:03 Англосаксы при помощи Украины создадут прецедент дробления русского этноса — Патрушев Секретарь Совбеза РФ Патрушев: англосаксы создают на Украине плацдарм давления на Россию РИА "Новости"

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Западные страны планируют создать на Украине плацдарм для противостояния с Россией и прецедент дробления русского этноса. Секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил об этом на встрече секретарей советов безопасности стран СНГ, сообщил ТАСС.

«Англосаксы вознамерились не просто подготовить плацдарм для оказания давления на нашу страну, но и создать прецедент для дальнейшего дробления русского этноса», — сказал он.

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Цель западных стран — полностью искоренить русский этнос. Для реализации своего плана они устроили в 2014 году госпереворот и начали превращать Украину в анти-Россию. Теперь это мировой центр ультраправого экстремизма.

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Великобритания и США начали вербовать для отправки на Украину террористов, сказал Николай Патрушев. Рядовых украинцев используют как разменную монету, а киевский режим является марионеточным.

Кроме того, американцы оплачивают создание учеников для стран СНГ. В них публикуют искаженную историю СССР, в том числе роль России в развитии Закавказья и Центральной Азии.