Мир 04 июня 2023, 04:35 «Англосаксов не существовало». Кембридж захотел сделать обучение «более антирасистским» Telegraph: в Кембридже студентов учат, что этнической группы англосаксов не существовало Freepik

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Студентов Кэмбриджского университета учат тому, что англосаксы не существовали, как отдельная этническая группа. Об этом сообщила газета The Telegraph.

В материале указано, что подобные меры учреждение приняло во избежание распространения «мифов о национализме». Авторы издания сослались на информацию отделения англосаксонского, кельтского и норвежского языков.

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«Одна из проблем заключалась в том, чтобы развеять опасения по поводу использования термина „англосаксонский“ и его предполагаемой связи с этнической или расовой английской идентичностью», — заявлено в данных университетского отделения.

Суть подобного обучения в том, чтобы ученики не задумывались о существовании британцев, англичан, валлийцев, шотландцев или ирландцев с целым и давним этническим равенством. При этом отмечено, что в учреждении намерены сформировать обучение «более антирасистским».

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