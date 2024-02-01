Мир 01 февраля 2024, 08:54 Англоязычные экипажи бронетехники выявили при радиоперехвате на Купянском направлении Марочко: англоязычные экипажи бронетехники выявили на Купянском направлении РИА «Новости»

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Англоязычные экипажи, управлявшие бронетехникой, выявили на Купянском направлении. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил в Telegram подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Один из таких экипажей, управлявший танком, выявили во время радиоперехвата и анализа эфира в рамках активной фазы боевых действий в районе Синьковки.

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«В районе Песчаного поступающие команды бронетранспортеру также осуществлялись на английском», — добавил он.

Днем ранее Марочко публиковал данные о крупных потерях личного состава ВСУ на сватовско-кременском участке фронта. По его информации, восполняют эти потери с большими перебоями.

«Серьезная ситуация [сложилась] в районах населенных пунктов Кривошеевка, Стельмаховка, Новоегоровка, Макеевка, и Невское. Количество потерь ВВТ и личного состава постоянно растет», — указал подполковник.