Английский предложили сделать языком делового общения на Украине

Английский может стать языком делового общения на Украине, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Об этом рассказало РИА ФАН.

«Английский сегодня используют в деловом общении во всем цивилизованном мире, и предоставление ему такого статуса на Украине будет способствовать развитию бизнеса, привлечению инвестиций и ускорению евроинтеграции Украины», — написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Он добавил, что предложение уже обсудили в правительстве Украины. Сейчас законодатели занимаются разработкой этой инициативы.