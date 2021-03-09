Английский язык предложили сделать на Украине вторым обязательным

Вторым обязательным языком на Украине должен стать английский. Таким мнением поделился секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. Он считает, что знание английского является залогом украинской независимости.

«За 30 лет мы не определили украинский язык как первичный и фундаментальный язык нашей независимости. И мы за 30 лет не обратили внимание на английский язык, который должен быть обязательным вторым языком в стране», — рассказал он на форуме «Украина 30».

Вторым языком английский нужно сделать для того, чтобы граждане Украины были защищены от атак Российской Федерации, добавил Данилов. Он отметил, что раньше украинские политики позволяли себе заигрывать с русским языком и «копали яму», в которой теперь оказалась Украина.

Поэтому секретарь СНБО предложил начать учить и использовать английский язык в стране с детского сада и школы.

В конце февраля Алексей Данилов заявил, что СНБО Украины разработало пять сценариев развития конфликта в Донбассе. Один из них — «полномасштабное наступление РФ», к которому Киев готовится «очень-очень мощно».