Английские полицейские задержали сбежавшего пингвина

Пингвина Гумбольдта обнаружили во время патрулирования улиц.

«Во время патрулирования мы видим очень интересные вещи, но пингвин, идущий посреди дороги, должен быть одной из самых странных находок, с которыми мы столкнулись», — расскаазал один из правоохранителей.

По данным полиции, птица сбежала из местной фермы. Ее вернули владельцу.