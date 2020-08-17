Английские полицейские задержали сбежавшего пингвина
В английской деревне графства Ноттингемшир полиция задержала пингвина. Правоохранители заметили странного «пешехода» на одной из улиц — он спокойно бродил по району. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на зарубежное издание.
Пингвина Гумбольдта обнаружили во время патрулирования улиц.
«Во время патрулирования мы видим очень интересные вещи, но пингвин, идущий посреди дороги, должен быть одной из самых странных находок, с которыми мы столкнулись», — расскаазал один из правоохранителей.
По данным полиции, птица сбежала из местной фермы. Ее вернули владельцу.