Английская королева подаст в суд на внука и его жену

Британская королева Елизавета II решила нанять адвокатов и подать в суд на принца Гарри и его жену Меган Маркл. Она устала от нападок на семью. Об этом сообщило издание The Sun.

Близкий к королевскому двору источник рассказал, что Елизавета настроена решительно, однако готова дать шанс внуку одуматься.

«Существует предел того, сколько они будут терпеть. Королеве и ее семье уже достаточно атак. <…> Гарри и Меган узнают и поймут, что повторные нападения недопустимы», — приводит газета слова собеседника.

Он отметил, что адвокаты королевы займутся изданием Penguin Random House, которое собралось опубликовать мемуары принца Гарри. Источник уверил, что он их написал не как принц, которым родился, а как человек, которым стал.

Ранее стало известно, что Гарри и Меган собираются выпустить книгу о лидерстве и филантропии. Они уже заключили контракт с издателем на сумму около 20 миллионов долларов. В конце прошлого года принц Гарри и Меган Маркл заявили, что хотят выйти из королевской семьи и переехали жить в Соединенные Штаты. Весной 2021 года они дали скандальное интервью американской телеведущей Опре Уинфри. Тогда Маркл заявила, что цвет кожи их с Гарри первенца стал предметом обсуждения в королевской семье.