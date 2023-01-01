Мир 01 января 2023, 19:01 Англия прекратила закупать российский СПГ МИД Великобритании: Англия больше не закупает российский СПГ РИА «Новости»

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Великобритания больше не будет покупать у России сжиженный природный газ. Об этом сообщили представители МИД Великобритании.

«[1 января 2023 года] Великобритания прекратила весь импорт российского сжиженного природного газа», — сообщили они.

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Только за 2022 год Великобритания закупила у РФ 3,12 миллиарда кубометров голубого топлива. Этот объем составляет 4% от общего потребления газа на территории Англии. При этом среднегодовое использование данного вида топлива на территории Великобритании составляет около 75 миллиардов кубометров.

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Великобритания сильно уменьшила закупку российского голубого топлива после начала спецоперации. Об отказе от СПГ из РФ английские власти начали говорить еще осенью. Официально о планах полностью пресечь импорт такого газа из России представители Великобритании заявили в конце октября. Указанная ими тогда дата совпадает с реальным сроком отказа — 1 января 2023 года.