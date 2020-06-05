Англичанка нашла способ скинуть 76 килограммов

В 2015 году британка весила 140 килограммов. Однако потом она решилась на операцию по желудочному шунтированию. В результате хирургического вмешательства этот орган сократился на 80%.

После выписки из больницы женщина записалась в местный беговой клуб. Она увлеклась тренировками и одолела несколько полумарафонов. В итоге англичанка похудела до 64 килограммов.

Ранее россиянам рассказали, как правильно привести себя в форму после режима самоизоляции. Активные физические нагрузки после выхода из ограничений могут быть опасны, так как мышцы ослабли. Поэтому нужно постепенно увеличивать нагрузку. Начинать восстановление лучше с ходьбы — делать хотя бы около 10 тысяч шагов в день.

Хотя спортом можно заниматься даже дома — самостоятельно. Для этого нужно записаться в онлайн-школу. Это поможет держать мышцы в тонусе. И еще один важный совет — как можно реже делать забеги к холодильнику.