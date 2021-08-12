Англичанин не смог ограбить банк из-за плохого почерка

Житель Великобритании попытался ограбить банк. У него ничего не вышло, потому что в записке с требованием отдать деньги кассир не смог разобрать его почерк. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на зарубежные СМИ.

Мужчина отдал кассиру бумажку, на которой было написано: «Ваш защитный экран не спасет от того, что у меня есть. Просто отдайте десятки и двадцатки. Подумайте о других клиентах».

Но сотрудник не разобрал буквы и неудачливый грабитель просто ушел домой. Позже послание смогли расшифровать и вызвали полицию.

После мужчина предпринял еще две попытки ограбления. Одна из них увенчалась успехом: кассир испугался и отдал ему деньги.

В другом случае сотрудник отказался подчиниться требованиям мужчины, и тот опять ушел ни с чем.

В результате мужчину задержали и признали виновным в трех преступлениях. Его приговорили к шести годам тюрьмы.

Ранее в Москве несколько грабителей под покровом ночи вломились в аптеку и вынесли из нее металлический сейф. Они не знали, что в нем хранились не деньги, а йод и зеленка.