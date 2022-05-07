Англичанин и белоруска пытались незаконно попасть на Байконур

Уроженцев Великобритании и Белоруссии задержали на космодроме Байконур. Об этом в Теlеgrаm-канале сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«В 18:10 по московскому времени с Космического центра „Южный“ (Байконур) поступил доклад о задержании в районе стартовой площадки 112 (принадлежащий казахстанцам комплекс „Буран“) гражданина Великобритании Рич Бенджамина и гражданки Белоруссии Зелупы Алины», — написал он.

Рогозин отметил, что оперативные службы проводят проверку по этой ситуации. Задержанных уже доставили в местный отдел УВД.

Следователям предстоит выяснить «отношения, которые скрепляли» Рич и Зелупу, а также цели и мотивы, которым следовали эти люди.

В начале марта английская компания OneWeb приостановила сотрудничество с космодромом Байконур. Корпорация планировала использовать площадку для запуска своих спутников. Однако 3 марта руководство OneWeb проголосовало за приостановку проектов на Байконуре.