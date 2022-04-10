Англичане не захотели остаться в истории как «финансисты нацизма»

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. После переговоров глава Незалежной записал видеообращение, в ходе которого назвал Британию главным спонсором ВСУ. Об этом англичанам рассказали в статье газеты Daily Mail. Читатели жестко раскритиковали материал, сообщило РИА «Новости».

Встреча двух политиков прошла в Киеве. После переговоров они прогулялись по центру столицы и пообщались с гражданами. Видимо, Зеленский очень воодушевился визитом Джонсона, поскольку в видеообращении достаточно лестно выразился о Соединенном Королевстве.

«Лидерство Великобритании в оказании военной помощи Украине и в санкционной политике войдет в историю», — сказал лидер Незалежной.

Слова Зеленского опубликовала газета Daily Mail. Ее читатели оставили множество негативных комментариев под статьей. Они не захотели, чтобы потомки считали их страну «финансистом нацизма», и раскритиковали своего премьер-министра.

Англичане назвали главу своего правительства «самым подлым предателем британского народа за всю историю». Также в адрес Джонсона оставили эпитеты вроде «светловолосый бланманже» и «политический размазня». Сам материал некоторые читатели назвали «шуткой дня».