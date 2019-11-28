Англичане назвали Севастополь российским

Журнал, который выпускает лондонский Международный институт стратегических исследований, в последнем выпуске назвал Севастополь российским. Украинское посольство попросило исправить ошибку и заявило, что разочаровано случившимся.

Крым вошел в состав России в 2014-м году после референдума, проведенного на полуострове. Украинские власти до сих пор не признали его итогов.