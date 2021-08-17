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    17 августа 2021, 10:11

    Англичан восхитили маневры российского флота в проливе Ла-Манш

    Оксана Лавнюженко

    Читатели британской газеты Daily Mail прокомментировали статью, посвященную проходу отряда российских боевых кораблей через пролив Ла-Манш. По их словам, российский флот гораздо эффективнее защитил бы британские берега, чем их собственный. Об этом сообщил сайт NEWS.ru.

    «Пока Байден вместе с клоунами и идиотами из своего окружения озабочен разрушением Афганистана и превращением мужчин в женщин, русские посылают свой флот во все точки земного шара», — написала читательница газеты.

    Ранее представители Северного флота сообщили, что отряд кораблей направляется в пролив Ла-Манш. Он прошел во главе с противолодочным кораблем «Вице-адмирал Кулаков». В его состав также вошли корвет «Гремящий» и тральщик «Виктор Емельянов».