Читатели британской газеты Daily Mail прокомментировали статью, посвященную проходу отряда российских боевых кораблей через пролив Ла-Манш. По их словам, российский флот гораздо эффективнее защитил бы британские берега, чем их собственный. Об этом сообщил сайт NEWS.ru.

«Пока Байден вместе с клоунами и идиотами из своего окружения озабочен разрушением Афганистана и превращением мужчин в женщин, русские посылают свой флот во все точки земного шара», — написала читательница газеты.

Ранее представители Северного флота сообщили, что отряд кораблей направляется в пролив Ла-Манш. Он прошел во главе с противолодочным кораблем «Вице-адмирал Кулаков». В его состав также вошли корвет «Гремящий» и тральщик «Виктор Емельянов».