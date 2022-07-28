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    28 июля 2022, 09:00

    Англичан предупредили о возможном зимнем энергетическом кризисе

    The Telegraph: британцы могут ощутить нехватку электричества уже зимой 2022–2023 годов

    Александр Иванов

    Уже этой зимой жителям Великобритании грозят перебои с электричеством. Об этом со ссылкой на оператора британской энергосистемы National Grid сообщило издание The Telegraph.

    Англичан предупредили о возможном зимнем энергетическом кризисе

    «В ежегодном прогнозе зимних поставок электроэнергии (National) Grid заявляет, что рассчитывает этой зимой использовать подводные кабели, передающие энергию с континента, однако предупредила о „напряженных“ периодах в начале декабря даже при такой поддержке», — написали авторы материала.

    По их данным, Англия рассчитывает поддерживать подачу электричества за счет большого объема импортных источников энергии.

    Ранее стало известно, что британские аналитики спрогнозировали рост цен на услуги ЖКХ и сами удивились полученным результатам. Их реакцию процитировал . По данным аналитиков, счета за электроэнергию в стране повысятся до 3850 фунтов стерлингов в год. Они отметили, что такой объем затрат на базовую услугу «удивительно высок», и заставит страдать население Англии.