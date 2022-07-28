Англичан предупредили о возможном зимнем энергетическом кризисе

Уже этой зимой жителям Великобритании грозят перебои с электричеством. Об этом со ссылкой на оператора британской энергосистемы National Grid сообщило издание The Telegraph.

«В ежегодном прогнозе зимних поставок электроэнергии (National) Grid заявляет, что рассчитывает этой зимой использовать подводные кабели, передающие энергию с континента, однако предупредила о „напряженных“ периодах в начале декабря даже при такой поддержке», — написали авторы материала.

По их данным, Англия рассчитывает поддерживать подачу электричества за счет большого объема импортных источников энергии.

Ранее стало известно, что британские аналитики спрогнозировали рост цен на услуги ЖКХ и сами удивились полученным результатам. Их реакцию процитировал RТ. По данным аналитиков, счета за электроэнергию в стране повысятся до 3850 фунтов стерлингов в год. Они отметили, что такой объем затрат на базовую услугу «удивительно высок», и заставит страдать население Англии.