«Ангелам» тоже досталось. 30 моделей Victoria’s Secret рассказали о домогательствах

Три десятка бывших и нынешних «ангелов» Victoria’s Secret рассказали о недостойном поведении экс-директора по маркетингу L Brands Эда Разека. Причем руководство якобы знало о приставаниях, но предпочитало закрывать глаза.

Газета The New York Times, которая пообщалась с моделями, обвинила руководство L Brands в многолетнем попустительстве и сокрытии фактов домогательств и женоненавистничества. Девушки рассказали, что маркетолог компании, которой принадлежит бренд нижнего белья, использовал свое положение, чтобы делать непристойные предложения моделям, и говорил с ним, унижая человеческое достоинство.

Модель Алисса Миллер, в частности, рассказала, что Разек часто повторял: «Я могу сделать тебя или сломать тебя».

Издание узнало, что директор компании Лесли Векснер якобы был в курсе домогательств, поскольку к нему поступали жалобы от девушек, но предпочитал прикрывать своего сотрудника. По информации газеты, некоторые модели, которые отвергали заигрывания Разека, впоследствии потеряли контракты с Victoria’s Secret и не участвовали в показах.

В компании на запрос издания ответили, что сожалеют о случившемся, но что работают над рабочей дисциплиной и достигли на этом пути «значительных успехов». Разек обвинения отверг.

«Обвинения в этом репортаже совершенно неправдивы, превратно истолкованы или вырваны из контекста. Мне повезло работать с бесчисленным количеством моделей мирового класса и одаренных профессионалов, я очень горжусь взаимоуважением между мной и ними», — цитирует издание письменный ответ Рейзека газете.

Эду Разеку 71 год. Он ушел в отставку летом прошлого года после того, как заявил, что трансгендеры никогда не участвовали в шоу Victoria’s Secret и что он не уверен, что те вообще должны там когда-либо появиться.