Бывший канцлер Германии Ангела Мергель лично распорядилась о том, чтобы закупленные Украиной вооружения по линии НАТО были сняты. Правом вето ФРГ воспользовалась еще в мае, сумев заблокировать поставки уже оплаченных американских винтовок Barrett и литовских антидроновых ружей, написала газета Bild со ссылкой на источники.

Кроме того, Меркель и ее правительство вынудили Нидерланды поддержать их решение. Делалось это с целью того, чтобы решение ФРГ в вопросе оружия для Украины не было голословным и единственным, написала «Газета.ru».

По данным источника, в августе этого года во время встречи с Меркель президент Украины Владимир Зеленский попросил ее снять вето на осуществление поставок. Однако бывший канцлер Германии ответила, что это исключено. В итоге вето на поставки антидроновых ружей было снято лишь в ноябре, а поставки американских винтовок заблокированы до сих пор.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял о том, что правительство Меркель заблокировало закупки смертоносного оружия по линии НАТО.