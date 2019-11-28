Ангела Меркель упала на сцене. Видео

Меркель упала на колени, но быстро и самостоятельно поднялась и подошла к микрофону. «Я не увидела ступеньки, но в следующий раз обязательно ими воспользуюсь. Я спущусь по ним на обратном пути», — отшутилась канцлер.

После этого политик начала выступление.

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В своей речи Меркель обратилась к представителям промышленности и торговых палат Германии. Она посчитала нужным, в том числе, внести изменения во Всемирную торговую организацию.

Ранее Меркель несколько раз дрожала на официальных мероприятиях. Поэтому после этого она неоднократно слушала гимны разных стран на важных встречах, сидя на стуле. Канцлер боялась повторения приступов. При этом представитель кабмина ФРГ Мартина Фиц говорила, что со здоровьем Меркель все в порядке.