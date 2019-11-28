  • Ангела Меркель упала на сцене. Видео

    28 ноября 2019, 18:46

    Алена Макаренко

    Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась, когда поднималась на сцену для выступления на Берлинской конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности. Но она не растерялась и обернула в шутку свою неуклюжесть. Видео опубликовал таблоид Daily Mail.
    Ангела Меркель упала на сцене. Видео

    Меркель упала на колени, но быстро и самостоятельно поднялась и подошла к микрофону. «Я не увидела ступеньки, но в следующий раз обязательно ими воспользуюсь. Я спущусь по ним на обратном пути», — отшутилась канцлер.

    После этого политик начала выступление.

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    В своей речи Меркель обратилась к представителям промышленности и торговых палат Германии. Она посчитала нужным, в том числе, внести изменения во Всемирную торговую организацию.

    Ранее Меркель несколько раз дрожала на официальных мероприятиях. Поэтому после этого она неоднократно слушала гимны разных стран на важных встречах, сидя на стуле. Канцлер боялась повторения приступов. При этом представитель кабмина ФРГ Мартина Фиц говорила, что со здоровьем Меркель все в порядке.