Канцлер ФРГ Ангела Меркель приедет в Москву 20 августа. Подробности визита пока неизвестны.

Причина визита станет известна в начале следующей недели. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта.

«Вполне очевидно, что она встретится с президентом», — добавил он.

Через два дня после визита в Москву она отправится в Киев.

Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что до полного завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» остались считаные недели. Строительство находится на финальном этапе, завершено на 99%.

США и Германия 21 июля сделали совместное заявление о реализации проекта «Северный поток — 2». Для продолжения проекта нужно обеспечить продолжение поставок газа из РФ через Украину после 2024 года. При этом канцлер ФРГ Ангела Меркель заметила, что немецко-американское соглашение по газопроводу не является подарком российскому президенту Владимиру Путину. В Кремле отметили, что не со всеми пунктами соглашения согласны.