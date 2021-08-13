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    13 августа 2021, 13:29

    Ангела Меркель приедет в Москву 20 августа

    Екатерина Шамина

    Канцлер ФРГ Ангела Меркель приедет в Москву 20 августа. Подробности визита пока неизвестны.

    Ангела Меркель приедет в Москву 20 августа

    Причина визита станет известна в начале следующей недели. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта.

    «Вполне очевидно, что она встретится с президентом», — добавил он.

    Через два дня после визита в Москву она отправится в Киев.

    Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что до полного завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» остались считаные недели. Строительство находится на финальном этапе, завершено на 99%.

    США и Германия 21 июля сделали совместное заявление о реализации проекта «Северный поток — 2». Для продолжения проекта нужно обеспечить продолжение поставок газа из РФ через Украину после 2024 года. При этом канцлер ФРГ Ангела Меркель заметила, что немецко-американское соглашение по газопроводу не является подарком российскому президенту Владимиру Путину. В Кремле отметили, что не со всеми пунктами соглашения согласны.