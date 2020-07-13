Анджей Дуда занял лидирующую позицию на президентских выборах в Польше

Глава Польши Анджей Дуда занимает лидирующую позицию на президентских выборах в стране. По данным Государственной избирательной комиссии, об этом свидетельствуют результаты обработки 99,97% бюллетеней.

Уточняется, что за Дуду проголосовали 51,21% участвовавших в голосовании граждан. За его главного оппонента Рафала Тшасковского отдали свой голос 48,79% избирателей. Явка составила 68,9%.

Дуда после окончания голосования сообщил в своем штабе, что приглашает все политические силы в правящую коалицию. Официальные итоги выборов будут объявлены в скором времени, информирует «Газета.ру».

Во втором туре экзитполы показали, что кандидатуру Дуды одобряют более 50% избирателей, Тшасковского — 49,6 процента%.

Весной 2015 года Дуду избрали главой Польской республики. По результатам второго тура выборов, он набрал 53% голосов. Ранее он являлся членом консервативной партии «Право и справедливость». В 2014–2015 годах Дуда был депутатом Европейского парламента от этой партии.