Мир 18 июля 2023, 03:18 «Анализируют каждую особенность». В Британии заявили об изучении подбитых на Украине российских танков The Daily Telegraph: подбитые на Украине российские танки изучают в Великобритании Pxhere

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Британские военные эксперты изучают несколько российских танков, которые были поражены в ходе конфликта на Украине и доставлены в Великобританию. Об этом заявил начальник штаба обороны ВС страны адмирал Тони Радакин. Его слова привела газета The Daily Telegraph.

По словам Радакина, это очень важно, поскольку Великобритания «состоит в клубе стран, которые делятся друг с другом информацией», когда к ним попадает техника России или другой страны, «которая может представлять опасность».

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«Работающие на нас ученые на уровне профессиональных патологоанатомов анализируют каждую мелкую особенность, которую может использовать другая страна», — сказал он.

Это, по словам Радакина, помогает понять не только принцип работы иностранной техники, но и способы борьбы с ней. Кроме того, такой анализ помогает понять, «как сделать броню более эффективной, как подавить их системы связи, как гарантировать, что мы сможем пробить их защиту», добавил начальник штаба обороны ВС Великобритании.

Российскую технику, как указано в материале, передали сотрудникам военной научно-технической лаборатории на территории технопарка Портон-Даун. Она, в частности, специализируется на изучении химического и биологического оружия.

Российские ударные вертолеты Ка-52, известные как «Аллигаторы», стали настоящим бичом для натовских танков на Украине, ранее написал немецкие СМИ. Авторы материала не исключили, что одни лишь Ка-52 способны «сбить» контрнаступление украинской армии.