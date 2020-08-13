Аналитики США назвали вступление Украины в НАТО нереальным

Эксперты считают, что Киев должен найти баланс в отношениях между Западом (Европой) и Востоком (Россией). Внутренняя стабильность государства будет подорвана, если Украина окончательно выберет, с кем ей быть — с Москвой или с НАТО и Евросоюзом.

Авторы статьи отметили, что когда украинские власти перестанут решать вопрос о членстве в НАТО, то смогут сосредоточиться на своих внутренних проблемах и на более реалистичном плане во внешней политике.

В отчете приведены социологические данные. Согласно ним, менее половины (44%) украинцев поддерживают вступление в Североатлантический альянс. При этом разрешение оставить иностранные войска на Украине готовы дать 25%.

«Среди украинского населения сохраняется значительное, хотя и не всеобщее, стремление к расширению связей с Европой и Соединенными Штатами. Однако есть также не менее сильные элементы внутри Украины, которые стремятся к более тесным отношениям с Россией», — сказано в работе.

Эксперты в конце материалы сделали выводы, что США нужно перестать поддерживать вступление Украины в НАТО. Ведь надежда на членство в альянсе мешает Киеву сосредоточиться на более важных задачах.

Кроме того, аналитики призвали Вашингтон направить своих усилия на «минимизацию прямого конфликта с Россией из-за Украины». Об этом написал РИА «ФАН».

Ранее стало известно, что американцы передвинули свои войска на восток Европы. По словам главы Пентагона Марк Эспера, это сделано для сдерживания России.