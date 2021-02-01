Аналитики США назвали негативные последствия американских санкций для доллара

Роль доллара в мировой экономике может ослабнуть. Этому способствуют страны, в отношении которых США ввели экономические санкции.

На это может повлиять решение некоторых стран перейти на использование иных валют для расчетов с партнерами. Об этом сообщил RT со ссылкой на обзор Исследовательской службы Конгресса США.

«Многие иностранные правительства, ставшие объектом финансовых санкций США, и их экономические партнеры все активнее изучают и создают условия для сокращения своей зависимости от американского доллара», — сказано в обзоре.

Специалисты считают, что Вашингтон стал чаще использовать свою национальную валюту для достижения внешнеполитических целей. США могут столкнуться с экономическими последствиями и ростом расходов по займам, если страны, в отношении которых введены санкции, переключатся с доллара на альтернативные валюты.

Помимо ослабления доллара, налагаемые санкции могут отразиться на США, если будут применены ответные меры. Например, Россия запретила импорт сельскохозяйственной продукции, что негативно отразилось на отрасли по добыче морепродуктов на Аляске, а также на производителях яблок и груш в штате Вашингтон.