Аналитики спрогнозировали спад спроса на нефть и новые потрясения
По словам экспертов, сокращение спроса на сырье к концу 2020 года составит восемь миллионов баррелей в сутки. Об этом сообщил телеканал CNBC.
Из-за ограничений по коронавирусу потребность в нефти ослабевает. Тем временем запасы топлива в хранилище все увеличиваются.
Производители готовятся к переизбытку нефти, и уже арендовали танкеры. Там можно будет хранить непроданные баррели. Trafigura Group — второй по величине независимый трейдер нефти на планете — забронировал порядка 12 супертанкеров. Они могут могут вместить до 24 миллионов баррелей сырья.
При этом на рынке стали придерживаться точки зрения, что время постоянного спроса на нефть подходит к концу. Британская компания BP считает, что уровень потребления не восстановится до докоронавирусных значений в ближайшие 30 лет.
Тем не менее ОПЕК готова к новым вызовам. Об этом заявил ее генеральный секретарь Мухаммед Баркиндо. ОПЕК стремится к тому, чтобы нефтяной рынок был сбалансированным и стабильным.