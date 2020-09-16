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    16 сентября 2020, 09:05

    Аналитики спрогнозировали спад спроса на нефть и новые потрясения

    Наза Салех Захи

    Аналитики на виртуальной конференции S&P Global Platts (APPEC) 2020 заявил, что в скором времени на рынке нефти произойдет обрушение спроса. Страны-производители сейчас находятся в уязвимом положении.
    Аналитики спрогнозировали спад спроса на нефть и новые потрясения

    По словам экспертов, сокращение спроса на сырье к концу 2020 года составит восемь миллионов баррелей в сутки. Об этом сообщил телеканал CNBC.

    Из-за ограничений по коронавирусу потребность в нефти ослабевает. Тем временем запасы топлива в хранилище все увеличиваются.

    Производители готовятся к переизбытку нефти, и уже арендовали танкеры. Там можно будет хранить непроданные баррели. Trafigura Group — второй по величине независимый трейдер нефти на планете — забронировал порядка 12 супертанкеров. Они могут могут вместить до 24 миллионов баррелей сырья.

    При этом на рынке стали придерживаться точки зрения, что время постоянного спроса на нефть подходит к концу. Британская компания BP считает, что уровень потребления не восстановится до докоронавирусных значений в ближайшие 30 лет.

    Тем не менее ОПЕК готова к новым вызовам. Об этом заявил ее генеральный секретарь Мухаммед Баркиндо. ОПЕК стремится к тому, чтобы нефтяной рынок был сбалансированным и стабильным.

    Новости SMI.FM