Аналитики спрогнозировали последствия роста нефти до 150 долларов за баррель

В случае роста нефти до 150 долларов за баррель, может произойти замедление роста ВВП. Такой прогноз сделали аналитики финансового конгломерата JP Morgan.

«Существующая в последнее время геополитическая напряженность между Россией и Украиной увеличивают риск существенного роста в этом квартале», — утверждает в отчете аналитиков, которое привело агентство Bloomberg.

Если цена на черное золото достигнет 150 долларов за баррель, то сократятся темпы роста ВВП в мире в первой половине текущего года, утверждают аналитики. По их подсчетам, сокращение произойдет до 0,9%.

В текущей ситуации, как отмечают экономисты, ожидается рост на уровне 4,1%. При этом при такой стоимости почти вдвое может взлететь инфляция, и достигнуть отметки в 7,2% вместо прогнозируемых трех.

Из-за этого, как утверждают аналитики, центробанкам разных стран по всему миру предстоит сильнее ужесточить валютную политику.

Цена на нефть марки Urals может вырасти выше отметки в 90 долларов за баррель, считает экономист и инвестбанкир Евгений Коган. По его мнению, это может произойти из-за сложившейся ситуации в геополитике и других влияющих на нее причин. Однако по мнению финансового аналитика Николая Кульбаки, сейчас никто не сможет предсказать динамику цен на нефть.